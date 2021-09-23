Фильм «Вечные» получил ограничение 18+ из-за ЛГБТ-персонажа

В российском кинопрокате фильм «Вечные» получил рейтинг 18+. Это связано с тем, что в боевике присутствует ЛГБТ-персонаж. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика».

«Кинокомикс „Вечные“ студии Marvel получил в России возрастное ограничение 18+. Такое решение связано с наличием в фильме ЛГБТ-персонажа», — говорится в сообщении издания.

По данным РИА ФАН, в американский кинопрокат боевик выйдет также с возрастными ограничениями, но уже по другой причине. Фильм «Вечные» смогут смотреть подростки старше 13 лет из-за присутствия сексуальных и жестоких сцен.

Показ боевика в России запланирован на 4 ноября. Фильм расскажет о представителях бессмертной инопланетной расы, которые обладают сверхсилами. Они тайно живут на Земле семь тысяч лет и защищают людей от гуманоидов Девиантов. В главных ролях снялись Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие.