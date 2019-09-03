Фильм «Ван Гоги» покажут в Пестовском парке в Балашихе 8 сентября
«Ван Гоги» — российский драматический фильм режиссера Сергея Ливнева, вышедший в 2018 году. Главные роли в нем исполнили Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский. В сюжете картины рассказывается о взаимоотношениях отца и сына — известного дирижера и одинокого художника.
«8 сентября на сцене Пестовского парка в микрорайоне Железнодорожный для жителей проведем кинопоказ отечественного художественного фильма „Ван Гоги“. Начало в 20:00», — сказала Александра Лелифановска.
Также она добавила, что перед показом фильма в Пестовском парке пройдет творческая встреча с российским актером Евгением Ткачуком. Она начнется в 19:00.
Творческая встреча состоится в рамках проекта Министерства культуры Московской области и «Мособлкино» «Летний кинотеатр». Евгений Ткачук — актер театра и кино, сценарист и режиссер. Сыграл одну из ролей в фильме «Ван Гоги».