Фильм «Ван Гоги» покажут в Пестовском парке в Балашихе 8 сентября

Художественный фильм «Ван Гоги» покажут на сцене Пестовского парка в микрорайоне Железнодорожный Балашихи 8 сентября. Об этом сообщила художественный руководитель объединенной дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

«Ван Гоги» — российский драматический фильм режиссера Сергея Ливнева, вышедший в 2018 году. Главные роли в нем исполнили Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский. В сюжете картины рассказывается о взаимоотношениях отца и сына — известного дирижера и одинокого художника.

«8 сентября на сцене Пестовского парка в микрорайоне Железнодорожный для жителей проведем кинопоказ отечественного художественного фильма „Ван Гоги“. Начало в 20:00», — сказала Александра Лелифановска.

Также она добавила, что перед показом фильма в Пестовском парке пройдет творческая встреча с российским актером Евгением Ткачуком. Она начнется в 19:00.

Творческая встреча состоится в рамках проекта Министерства культуры Московской области и «Мособлкино» «Летний кинотеатр». Евгений Ткачук — актер театра и кино, сценарист и режиссер. Сыграл одну из ролей в фильме «Ван Гоги».