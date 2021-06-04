Фильм «Вам и не снилось» переснимут

Повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось» решили еще раз экранизировать на киностудия имени Горького. Об этом рассказала гендиректор студии Юлиана Слащева, сообщил ТАСС.

Премьера кинокартины запланирована на 2022 год.

Ярослава Пулинович готовит сценарий, завершить его хотят к осени. В этот раз сюжет киноленты будет приближен к литературному первоисточнику, а второстепенным персонажам уделят больше внимания.

«Мы будем подавать проект на поддержку в Фонд кино или Минкультуры. Наверное, в следующем году уже зайдем в производство с „Вам и не снилось“», — рассказала Слащева.

Пулинович ранее работала над картиной «Я не вернусь» Ильмара Раага, драмой «Как я стал…» Павла Мирзоева, комедией «Елки-5», напомнил сайт kp.ru.

Подростковую драму Ильи Фрэза сняли на киностудии имени М. Горького в 1981 году. Она собрала 26 миллионов зрителей и стала одним из самых успешных фильмов в прокате. Читатели журнала «Советский экран» назвали картину лучшей за год. Музыку написал Алексей Рыбников.