Фильм Тиграна Кеосаяна об Афганистане выйдет 23 февраля в онлайн-кинотеатрах

Режиссер Тигран Кеосаян готовится представить свой новый фильм о ветеранах афганской войны — «Бессмертные». Премьера состоится 23 февраля. Картину покажут в онлайн-кинотеатрах KION и PREMIER.

События фильма разворачиваются в 1990-е и в наши дни. Главными героями являются четыре друга, которые воевали в Афганистане и вернулись в Москву. Каждый из них нашел себя в мирной жизни: кто-то пошел в бизнес, кто-то стал писателем. Спустя 20 лет однополчане встречаются вместе на кладбище после похорон одного из них.

«„Бессмертные“ — попытка разобраться в том, как трансформировались человеческие ценности за прошедшие десятилетия», — сказано в пресс-релизе.

Съемки проходили весной 2021 года в Ярославле и Москве, сценарий написали Илья Рубинштейн и Тигран Кеосаян. Главные роли исполнили Сергей Пускепалис, Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Роман Мадянов, Александр Метелкин.

«Этот фильм — возможность поклониться друзьям и товарищам из моего детства, а также совершенно незнакомым мне ребятам, которые честно выполнили свой воинский долг в Афганистане и были обречены на несправедливое забвение. Все это — наша общая история, мы не имеем права забывать. Афганская война, безусловно, является ее частью. Это не фильм-сказка, не вымысел. Это рассказ о времени, как я его помню и чувствую», — рассказал Кеосаян.

Также фильм «Бессмертные» покажет телеканал НТВ.