Фильм «Шугалей 2» показали в Северной столице

В Санкт-Петербурге 3 сентября прошла закрытая премьера фильма «Шугалей 2», которая стала значимым событием в культурной жизни Северной столицы. Фильм, основанный на реальных событиях, посмотрели известные актеры, спортсмены и общественные деятели. На премьере присутствовали Елена Богомазова, Сергей Рост, Алиса Вокс и другие. Ранее аналогичный показ прошел в Сыктывкаре.

Сюжет ленты «Шугалей 2» повествует о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, прибывших по официальному приглашению в Ливию и попавших в плен. Режиссером фильма выступил Максим Бриус, в главных ролях снялись Кирилл Полухин, Олег Абалян и Сергей Яценюк.

Фильм снимался в Санкт-Петербурге и Крыму. Все роли в «Шугалее 2», в том числе на арабском языке, исполнили российские актеры. Лента получила положительные оценки зрителей, отметивших актуальность и высокое качество работы.

Первая часть фильма вышла в прокат 1 мая и также была благосклонно принята аудиторией. Вторая часть будет продемонстрирована зрителям 6 сентября на каналах НТВ и «Юрган».