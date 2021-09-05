Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» собрал в прокате США за выходные $ 71,4 млн

Новый фильм по комиксам Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» стал вторым лучшим стартом за выходные в 2021 году. Общие сборы в кинотеатрах США принесли создателям картины 71,4 миллиона долларов. Первое место по сборам в премьерный уикенд осталось за «Черной вдовой», которая смогла выручить 80,3 миллиона долларов. Об этом сообщил Hollywood reporter.

Но победитель в рейтинге самого удачного старта еще может поменяться. Сейчас в США идут длинные выходные. В понедельник в стране отмечают День труда, поэтому пока сборы «Шан-Чи» еще не окончательные.

По оценке экспертов в мировом прокате новая картина Marvel может собрать 127,5 миллионов долларов. В отличие от «Черной вдовы», которая была доступна в стриминговом сервисе Disney Plus, Шан-Чи» показывают только в кинотеатрах.

В России «Шан-Чи и легенда десяти колец» также в лидерах кинопроката. За выходные фильм собрал кассу в 172,5 миллиона рублей. На втором месте расположилось продолжение драмы «После» со сборами в 92,5 миллиона рублей. Замыкает тройку мультипликационная франшиза «Босс-молокосос 2» с результатом по сборам 62,7 миллиона рублей.