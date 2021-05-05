Фильм «Серебряные коньки» выйдет на сервисе Netflix Original

Сервис Netflix Original включил в список фильмов российскую драму «Серебряные коньки». Об этом сообщило издание NewInform.

Об этом написал в своем Instagram продюсер фильма Петра Ануров. Он уточнил, что фильм переведут на восемь языков, а также сделают субтитры еще на 28 языках.

«Сегодня мы с радостным волнением можем объявить, что фильм „Серебряные коньки“ станет первым российским полнометражным фильмом, который выйдет в линейке NETFLIX ORIGiNAL по всему миру», — написал он.

Disney TV решили отказаться от сериалов, где главные роли достались белым персонажам. Студия уже забраковала несколько «невероятных сценариев».

Председатель Disney Television Studios и ABC Entertainment Дана Уолден заявила, что некоторые шоу не запустили в производство из-за их несоответствия расовой политике компании. Она добавила, что положительно смотрит на направление, в котором движется Disney TV. Ленты, в которых главные герои являются представителями европейской расы, зрители больше не увидят. Так компания намерена реализовывать идею искоренения неравенства и превосходства белых.