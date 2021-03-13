Фильм «Счастливо оставаться» стал триумфатором премии «Сезар»

Черная комедия Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться» была признана лучшим фильмом на церемонии вручения кинопремий «Сезар». Мероприятие прошло в парижском концертном зале «Олимпия».

Также картина собрала награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую операторскую работу и лучшие декорации.

Сыгравший в «Счастливо оставаться» Николя Марье был удостоен «Сезара» как лучший актер второго плана. Всего картина выдвигалась на премию в 12 номинациях.

Актер и режиссер Альбер Дюпонтель начинал как стендап-комик. Это его седьмая режиссерская работа. В «Счастливо оставаться» он сыграл одну из главных ролей.

В картине рассказывается о женщине, которая в молодости отказалась от ребенка. Узнав, что смертельно больна, она решила его отыскать.

Лучшим актером признали Сами Буаджиля за съемки в картине «Сын» Мехди Барсауи. Лучшей актрисой в этом году стала Лор Калами, сыгравшая главную роль в фильме «Антуанетта в Севенне» Каролин Виньяль.

«Сезар» за лучшую актерскую работу второго плана получила Эмили Декен, появившаяся в картине «Что мы говорим, что мы делаем» Эмманюэля Муре.

Документальный фильм «Девочки» Себастьена Лифшица был признан лучшим в своей категории. Также ленту наградили за лучший звук и за лучший монтаж.