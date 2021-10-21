Фильм с участием певца Кая Метовым выйдет в прокат в Казахстане

Российский певец Кай Метов рассказал, что в Казахстане выйдет в прокат фильм с его участием. Артиста процитировала радиостанция «Говорит Москва».

Кинокартина называется «Реально нереальная история». Она посвящена памяти казахстанского продюсера и композитора Нурлана Каражигитова, который был другом детства Метова. Сам певец написал для фильма несколько песен.

«Фильм о том времени, когда мы все жили в одной большой стране, о тех искренних и добрых отношениях между людьми», — поделился артист.