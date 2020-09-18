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    18 сентября 2020, 22:02

    Назван обладатель главного приза «Кинотавра»

    Валерия Шафирко

    Лучшим фильмом на фестивале «Кинотавр» стала драма «Пугало» Дмитрия Давыдова, сообщил ТАСС. Картина рассказывает о судьбе якутской знахарки.

    «Якутский фильм впервые на „Кинотавре“ и сразу приз, спасибо. Поддержите регионы, и российское кино станет лучше», — сказал на торжественной церемонии Давыдов. Его слова приводит «Газета.ru».

    Актриса Валентина Романова-Чыскыырай, которая в картине исполнила роль главной героини, взяла приз за лучшую женскую роль.

    Церемония открытия в Сочи тридцать первого кинофестиваля «Кинотавр» в зале Зимнего театра впервые состоялась при полупустом зале. Гости были рассажены через кресло из-за пандемии коронавирусной инфекции. Участники фестиваля даже на красной дорожке старались соблюдать дистанцию.

    Кинофестиваль должен был состояться с 7 по 14 июня 2020 года. Из-за пандемии коронавируса его перенесли на более позднее время.

    Закроет фестиваль драма режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».

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