Назван обладатель главного приза «Кинотавра»

«Якутский фильм впервые на „Кинотавре“ и сразу приз, спасибо. Поддержите регионы, и российское кино станет лучше», — сказал на торжественной церемонии Давыдов. Его слова приводит «Газета.ru».

Актриса Валентина Романова-Чыскыырай, которая в картине исполнила роль главной героини, взяла приз за лучшую женскую роль.

Церемония открытия в Сочи тридцать первого кинофестиваля «Кинотавр» в зале Зимнего театра впервые состоялась при полупустом зале. Гости были рассажены через кресло из-за пандемии коронавирусной инфекции. Участники фестиваля даже на красной дорожке старались соблюдать дистанцию.

Кинофестиваль должен был состояться с 7 по 14 июня 2020 года. Из-за пандемии коронавируса его перенесли на более позднее время.

Закроет фестиваль драма режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».