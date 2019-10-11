Фильм-продолжение сериала «Во все тяжкие» вышел на Netflix

Вселенная Marvel убила киноискусство. Но кто ее осудит Подробнее

Сюжет фильма начинается сразу после финала сериала канала AMC. Джесси сбежал от неонацистов, у которых находился в рабстве и для которых готовил наркотики. Он скрывается от полиции и похитителей, а также пытается понять, как ему дальше жить.

На Netflix пока что не подготовили дубляж. Фильм можно посмотреть с русскими субтитрами. «Путь: Во все тяжкие» длится 122 минуты.

Над кинокартиной работал американский сценарист Винс Гиллиган. Главную роль сыграл актер Аарон Пол («Черное зеркало», «Найди меня, если сможешь»).

Премьера сериала «Во все тяжкие» состоялась в 2008 году. Его признали одной из самых популярных кинолент 2010-х. В сериале рассказывается об учителе химии Уолтере Уайте, которому врачи поставили диагноз — неоперабельный рак легких. После этого педагог вместе с бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает производить и распространять наркотики. На такой шаг он пошел ради обеспечения семьи после своей смерти.