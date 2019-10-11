  • Фильм-продолжение сериала «Во все тяжкие» вышел на Netflix

    11 октября 2019, 20:06

    Алена Макаренко

    Стриминговый киносервис Netflix представил полнометражный фильм «Путь: Во все тяжкие» — продолжение сериала «Во все тяжкие». Об этом сообщила «Газета.ru».
    Фильм-продолжение сериала «Во все тяжкие» вышел на Netflix

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    Сюжет фильма начинается сразу после финала сериала канала AMC. Джесси сбежал от неонацистов, у которых находился в рабстве и для которых готовил наркотики. Он скрывается от полиции и похитителей, а также пытается понять, как ему дальше жить.

    На Netflix пока что не подготовили дубляж. Фильм можно посмотреть с русскими субтитрами. «Путь: Во все тяжкие» длится 122 минуты.

    Над кинокартиной работал американский сценарист Винс Гиллиган. Главную роль сыграл актер Аарон Пол («Черное зеркало», «Найди меня, если сможешь»).

    Премьера сериала «Во все тяжкие» состоялась в 2008 году. Его признали одной из самых популярных кинолент 2010-х. В сериале рассказывается об учителе химии Уолтере Уайте, которому врачи поставили диагноз — неоперабельный рак легких. После этого педагог вместе с бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает производить и распространять наркотики. На такой шаг он пошел ради обеспечения семьи после своей смерти.