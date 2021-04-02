Фильм про кочевников снимут на Ямале

Фильм про ямальских кочевников снимет режиссер Владимир Тумаев. Он будет называться «Очаг» и будет иметь художественную направленность. Жители полуострова готовы помочь в организации съемочного процесса, рассказал глава муниципального образования Андрей Кугаевский в своей социальной сети. Об этом сообщил ИА URA.RU.

«Съемки в тундре пройдут этим летом и мы обязательно окажем содействие съемочной группе. По словам режиссера сюжет основан на описании деталей традиционного образа жизни ямальских ненцев», — говорится в сообщении Андрея Кугаевского.

Глава района напомнил, что картина должна быть симпатична жителям из-за документальной составляющей. Главные роли в кино сыграют жители Ямала.