Фильм про Эрмитаж стал победителем итальянской премии

Фильм стал лидером в номинации «Искусство» среди документальных проектов. Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа, рассказал, что в Италии картина быстро догнал по популярности «Джокера».

Гидом в картине выступил итальянский актер Тони Сервилло, известный по ролям в «Великой красоте» и «Лоро». Он знакомит зрителей с Санкт-Петербургом, читает отрывки из произведений русской литературы и рассказывает о знаковых событиях в истории Эрмитажа.