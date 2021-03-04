Премьеру «Форсажа 9» снова перенесли. Фильм покажут в июне

Студия Universal Pictures в третий раз перенесла премьеру последней серии боевика «Форсаж 9». Новой датой стало 25 июня. Издание Variety напомнило, что изначально фильм планировали выпустить 2 апреля 2021 года, а потом новой датой стало 28 мая.

Причиной очередного переноса стал страх студии, что она не окупит свои затраты. В «Форсаж 9» вложили 200 миллионов долларов и для получения прибыли нужно, чтобы зрители массово скупали билеты по всему миру.

Издание отметило, что Universal рассматривало несколько вариантов в качестве даты премьеры. Рассматривался даже 2022 год. Но откладывать решили постепенно, учитывая начало вакцинации в США и объявление, что кинотеатры скоро снова заработают.

Хотя продажи в Америке были бы скудными, дельцов Голливуда вдохновил Китай, где зрители последние несколько месяцев сделали кассу нескольким блокбастерам.

Вслед за «Форсажем 9» студия на год перенесла пятую часть франшизы «Гадкий я» мультфильм «Миньоны: Грювитация» выйдет на экраны кинотеатров 1 июля 2022 года.

Самыми кассовыми фильмами эпохи пандемии стали «Чудо-женщина 1984», который собрал в прокате 16,7 миллиона долларов и «Том и Джерри» с кассой в 14,1 миллиона долларов.