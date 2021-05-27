Фильм «Подольские курсанты» получил награду на кинофестивале США
Фильм «Подольские курсанты» получил премию на американском кинофестивале GI Film Festival. Об этом сообщило «Радио 1».
По данным сайта «Дни.ру», кинокартина получила награду в номинации «Лучший международный фильм». Уточняется, что это первый российский фильм, который включили в программу фестивальных кинопоказов.
Ранее Netflix анонсировал новый сериал по мотивам «Анны Карениной», сюжет которого будет происходить в современном мире. Кинокритик Александр Шпагин считает, что это неплохая идея.
Главную роль в сериале сыграет Светлана Ходченкова. Шпагин отметил, что идея снять сериал в современном мире — гораздо более удачная, чем если бы действие происходило во времена Толстого.
«Потому что ничего не выходит, получается дикая натуга и просто бред — тогда были одни отношения, сегодня — другие. А еще когда переносят речь оттуда, то это просто фантастический бред сивой кобылы», — считает он.Шпагин отметил, что экранизация романа в классическом варианте — это слишком заезженно. Критик считает, что получится обычный современный сериал.