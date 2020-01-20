Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США

Гильдия киноактеров США признала актерский состав фильма «Паразиты» лучшим. Лента южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила главную премию Screen Actors Guild Awards.

Наряду с «Паразитами» за награду в этой номинации боролись еще четыре фильма — «Однажды в… Голливуде», «Кролик Джоджо», «Скандал» и «Ирландец». Об этом сообщили в пресс-службе Гильдии киноактеров США.

Южнокорейский фильм стал первой лентой иностранного производства, которая завоевала приз Screen Actors Guild.

Награду за лучшую мужскую роль Гильдия присудила Хоакину Фениксу за роль в фильме «Джокер».

Брэд Питт стал лучшим актером второго плана, сыграв каскадера Клиффа Бута в «Однажды в… Голливуде».

Гильдия киноактеров США вручила премию за лучшую женскую роль Рене Зеллвегер. Работа над фильмом «Джуди» принесла актрисе «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

Награда за «лучшую женскую роль второго плана» досталась Лоре Дерн (драма «Брачная история»).

Дженнифер Энистон и Питер Динклэйдж стали обладателями премии за роли в драматическом сериале. Их отметили за роли в «Утреннем шоу» и «Игре престолов» соответственно.

Комедийный сериал «Удивительная история миссис Мейзел» принес награду Тони Шелубу, а Фиби Уоллер-Бридж была отмечена за аналогичную роль в проекте «Дрянь».

Сериалы «Корона» и «Удивительная миссис Мейзел» получили премию актерской гильдии за актерские работы на телеэкране.

Исполнителя главной роли в фильме «Ирландец» Роберта Де Ниро отметили на SAG Awards премией за вклад в профессию.

Премию SAG Award вручают с 1995 года. Победителей определяют в 15 номинациях — за роли в кино и на телевидении. 26-я ежегодная церемония вручения премии состоялась 19 января в Лос-Анджелесе.