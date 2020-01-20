    20 января 2020, 08:38

    Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США

    Александра Ломейко

    Гильдия киноактеров США признала актерский состав фильма «Паразиты» лучшим. Лента южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила главную премию Screen Actors Guild Awards.
    Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США

    Наряду с «Паразитами» за награду в этой номинации боролись еще четыре фильма — «Однажды в… Голливуде», «Кролик Джоджо», «Скандал» и «Ирландец». Об этом сообщили в пресс-службе Гильдии киноактеров США.

    Южнокорейский фильм стал первой лентой иностранного производства, которая завоевала приз Screen Actors Guild.

    Награду за лучшую мужскую роль Гильдия присудила Хоакину Фениксу за роль в фильме «Джокер».

    Брэд Питт стал лучшим актером второго плана, сыграв каскадера Клиффа Бута в «Однажды в… Голливуде».

    Гильдия киноактеров США вручила премию за лучшую женскую роль Рене Зеллвегер. Работа над фильмом «Джуди» принесла актрисе «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

    Награда за «лучшую женскую роль второго плана» досталась Лоре Дерн (драма «Брачная история»).

    Дженнифер Энистон и Питер Динклэйдж стали обладателями премии за роли в драматическом сериале. Их отметили за роли в «Утреннем шоу» и «Игре престолов» соответственно.

    Комедийный сериал «Удивительная история миссис Мейзел» принес награду Тони Шелубу, а Фиби Уоллер-Бридж была отмечена за аналогичную роль в проекте «Дрянь».

    Сериалы «Корона» и «Удивительная миссис Мейзел» получили премию актерской гильдии за актерские работы на телеэкране.

    Исполнителя главной роли в фильме «Ирландец» Роберта Де Ниро отметили на SAG Awards премией за вклад в профессию.

    Премию SAG Award вручают с 1995 года. Победителей определяют в 15 номинациях — за роли в кино и на телевидении. 26-я ежегодная церемония вручения премии состоялась 19 января в Лос-Анджелесе.