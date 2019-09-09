Фильм «Оно-2» возглавил российский прокат в выходные

Кассовые сборы ленты в России за первые выходные достигли 590,9 миллиона рублей. В мировом прокате картина уже собрала 185 миллионов долларов — при вложенных в фильм 79 миллионах долларов.

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В сиквеле показаны события, произошедшие спустя много лет с тех пор, как повзрослевшие герои фильма столкнулись со странным клоуном Пеннивайзом. Теперь их ждет новая череда ужасных событий, итогом которых должна стать либо полная победа над скрывающейся за образом клоуна сущностью, либо героям фильма предстоит погибнуть самим.

Съемочный процесс картины составил 86 дней. Фильм, кстати, снимали под другим названием — чтобы обеспечить обстановку максимальной секретности.

Первая часть фильма «Оно» стала самым успешным ужастиком в истории жанра, собрав в мире более 500 миллионов долларов выручки. Прежним лучшим достижением в 441 миллион долларов мог похвастать «Изгоняющий дьявола».