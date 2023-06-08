Культура 08 июня 2023, 17:59 Фильм о здоровом образе жизни снимут в Нижнем Новгороде

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Съемки фильма «Бегом быстрее», который подготовила блогер, автор проекта Юрия Бондарева, снимут на улицах Нижнего Новгорода. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

В кинокартине расскажут о регионах, в которых пройдут массовые забеги, об их культурных особенностях, достопримечательностях и людях.

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Сама девушка занимается спортом длительное время. Год назад ей пришла идея снять фильм о здоровом образе жизни, чтобы призвать людей заниматься спортом.

«Бегунам доступны те маршруты, которые не всегда могут пройти обычные туристы. Для тебя, как бегуна, перекрывают центр города, и он становится городом только для спортсменов. Ты бежишь, наслаждаешься шикарными видами», — рассказала Бондарева.

В основу фильма ляжет ночной забег «Столица закатов», который пройдет в городе 29 июля.