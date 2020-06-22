Фильм о Цое покажут в Каннах
Алексей Учитель, российский кинорежиссер, объявил о завершении съемок фильма «Цой». Его покажут на кинорынке March du Film в Каннах с 22 по 26 июня. Производство картины началось почти год назад — в июле 2019-го. Об этом сообщил ТАСС.
«Мы заканчиваем новую картину, вчера как раз была последняя смена. Мы дописали оригинальную музыку к игровому фильму „Цой“, который рассказывает больше о том, что произошло после гибели Виктора Цоя», — поделился режиссер.
Ранее Учитель снимал лидера группы «Кино» дважды — в своих фильмах «Рок» и «Последний герой». Оба они были документальной хроникой. «Цой» же — игровая картина. Она рассказывает о событиях (что важно — вымышленных), которые произошли после гибели музыканта, написал «Мир 24».