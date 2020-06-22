Фильм о Цое покажут в Каннах

«Мы заканчиваем новую картину, вчера как раз была последняя смена. Мы дописали оригинальную музыку к игровому фильму „Цой“, который рассказывает больше о том, что произошло после гибели Виктора Цоя», — поделился режиссер.

Ранее Учитель снимал лидера группы «Кино» дважды — в своих фильмах «Рок» и «Последний герой». Оба они были документальной хроникой. «Цой» же — игровая картина. Она рассказывает о событиях (что важно — вымышленных), которые произошли после гибели музыканта, написал «Мир 24».