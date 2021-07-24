Фильм о темнокожем Супермене снимут в США

Актер и режиссер Майкл Бакарди Джордан снимет фильм о темнокожем Супермене. Его покажут на платформе HBO Max.

Как сообщило издание Collider, фильм расскажет о супергерое из вселенной DС по имени Вал-Зод. Есть информация, что главную роль сыграет сам Джордан, но актер пока не давал комментариев.

«Людям важно видеть себя в ролях, которые не были доступны им раньше», — сказал он о фильме. Также Джордан добавил, что герои современных фильмов показывают молодому поколению пример, что можно достичь чего угодно.

Ранее стало известно, что главную роль в фильме Локшина «Воланд» сыграет немецкий актер Аугуст Диль.

Актер получил известность благодаря роли штурмбаннфюрера Дитера Хельстрома в фильме «Бесславные ублюдки». В новой картине роль Воланда будет являться ключевой.

Сценаристами «Воланда» стали Михаил Локшин и Роман Кантор. Кантор работал ранее над фильмом «Серебряные коньки» и сериалом «Эпидемия».

Аугуст Диль рассказал, что съемки в «Воланде» станут его первым российским проектом. Он выразил свое восхищение относительно коллег.