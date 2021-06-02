Фильм о поездке The Beatles в Индию выйдет в прокат осенью

Этим летом в Великобритании выйдет фильм о поездке группы The Beatles в Индию, об этом написало ИА «НСН».

В Великобритании фильм выйдет в июне под оригинальным названием «The Beatles and India». Он расскажет о путешествии группы в Индию в 1968, в ходе которого музыканты хотели научиться йоге и трансцендентальной медитации.

Режиссерами фильма стали Аджой Бос (это его дебютный фильм) и культуролог Пит Комптон. Создатели рассказали, что в фильм войдут редкие архивные кадры и видеозаписи, некоторые из которых нигде не публиковались ранее.

В широкий прокат картина выйдет осенью.