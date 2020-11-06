Фильм о подвиге военных кинооператоров сняли в Новосибирске

Интересно то, что кино снимали на пленочную камеру времен Великой Отечественной войны. Шуберт рассказал, что камера долго валялась без дела в киностудии, а потом в какой-то момент он ее отремонтировал. После этого режиссер решил, что раз есть такая камера, нужно что-то снять. Идея фильма родилась, когда в Красногорске открыли памятник военным операторам.

«Я думаю, что они были и патриотами, но они были и кинематографистами, в первую очередь. А кинематографисты, документалисты, особенно документалисты, это ощущение важности происходящего, сопричастности к этому, к судьбе страны», — рассказал Шуберт.