Фильм о легендарной посадке самолета в кукурузу снимут в России

Пилот-герой Дамир Юсупов рассказал о том, что скоро в России снимут фильм о событиях августа 2019 года. Тогда он экстренно посадил самолет прямо на кукурузное поле. Слова летчика передал сайт E1.

Юсупов сказал журналистам издания, что фильм будет художественным и полнометражным, но не уточнил, какая именно компания возьмется за съемки произведения.

«Со мной связалась известная кинокомпания, и мы решили реализовать эту идею. Я выразил желание выступить консультантом для создания достоверной картины», — пока уклончиво поделился новостью пилот.

Он добавил, что примерное время съемок уже обозначили — они начнутся летом следующего года. От жены героя Натальи стало известно, что актеров еще не выбрали — кастинг не проводился.

Дамир Юсупов совершил экстренную посадку пассажирского самолета А-321 на кукурузное поле в Подмосковье и был удостоен звания Героя России. Нештатная ситуация произошла из-за птиц, которые попали в двигатели воздушного судна. Оборудование лайнера начало отказывать, но летчик сумел посадить его так, что никто из пассажиров серьезно не пострадал.