Фильм о Харли Квинн занял первое место в российском кинопрокате

Работа китайско-американского режиссера Кэти Янь стала продолжением «Отряда самоубийц». На экранах России она появилась шестого февраля. Главные роли в новом фильме достались Марго Робби, Гугу Эмбата-Ро, Маргарет Куэлли и Мэри Элизабет Уинстэд.

Вторую строчку российского кинопроката заняла военная драма «1917». Над ней работал английский режиссер Сэм Мендес. Кассовый сбор составил 67,9 миллиона рублей.

Третье место получил комедийный боевик «Плохие парни навсегда» режиссеров Билал Фалла и Адиль Эль Арби. Кинокартине удалось собрать 67,8 миллиона рублей.