Фильм Нолана «Довод» собрал уже 53 миллиона долларов

Фильм показывают в 41 стране. Наибольшую популярность фильм обрел в Великоборитании, там он заработал 7,1 миллиона долларов, на втором месте по сборам Франция — 6,7 миллиона долларов. На третьем — Корея, 5,1 миллиона долларов, на четвертом Германия — 4,2 миллиона.

Руководитель Warner Bros. Тоби Эммерих рассказал, что компания очень рада такому успеху фильма.

Через неделю фильм покажут в России, США и Китае.

Ранее стало известно, что партнер американской компании Warner Bros «Каро Премьер», который является дистрибьютором новой картины Кристофера Нолана «Довод», предложил кинотеатрам пересмотреть схему взаимодействия в ходе показа премьеры.

По данным СМИ, кинотеатрам предложили вместо стандартной платы 50:50 поменять расклад на 55:45 в пользу дистрибьютора. Соотношение прокатной платы предложено пересмотреть во всем мире, включая Европу и Соединенные Штаты.

«У Warner была возможность перенести релиз на 2021 год, но студия решила пойти на риск и поддержать кинотеатры, дав им крупный блокбастер в тот момент, когда он так необходим, не отдавая его в онлайн, как делают многие», — пояснили в СМИ.