Фильм «Манк» стал фаворитом номинаций на премии Critics Choice Awards

Фильм Дэвида Финчера «Манк» может победить в 12 различных номинациях на американской премии Critics Choice Awards. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В их число вошли категории «Лучший фильм», «Лучший актер» (Гэри Олдман), «Лучшая актриса второго плана» (Аманда Сейфрид), «Лучший режиссер» и другие. На номинацию «Лучшая картина года» также претендуют фильмы «Минари», «Пятеро одной крови», «Ма Рейни: мать блюза», «Новости со всех концов света», «Земля кочевников», «Одна ночь в Майами», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой».