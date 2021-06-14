Фильм «Круэлла» стал лидером российского кинопроката

Американский фильм «Круэлла» возглавил российский кинопрокат. За период с 10 по 13 июня криминально-приключенческой ленте удалось собрать более 148 миллионов рублей.

Согласно предварительным данным портала kinobusiness.com, в выходные фильм «Круэлла» стал лидером проката. С 10 по 13 июня картина собрала 148,4 миллиона рублей. На широкий экран лента вышла 28 мая.

Главную роль в фильме исполнила Эмма Стоун. Героиня актрисы пытается заработать себе имя в мире моды, являясь мошенницей. В итоге в женщине побеждает темная сторона, превратившая ее в безжалостную Круэллу.

Вторым по кассовым сборам стал фильм ужасов «Заклятие-3: по воле дьявола». Картина Майкла Чавеса собрала за прошедшие выходные 120 миллионов рублей. Сюжет фильма разворачивается вокруг истории исследователей паранормальных явлений. Эд и Лоррэйн Уоррены сталкиваются с обвиняемым в убийстве, который говорит о воле дьявола.

Замкнул тройку лидеров фильм ужасов «Тихое место — 2». Лента собрала в прокате 82,3 миллиона рублей. Зрителей ждет продолжение истории о семье Эботт, которой приходится выживать в полной тишине из-за появившихся в мире чудовищ.