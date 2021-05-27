Фильм «Круэлла» раскритиковали за хаотичность

Новый фильм студии Disney, спин-офф мультфильма «101 далматинец», — «Круэлла» собрал противоречивые отзывы кинокритиков. Им не понравилась структурная хаотичность, написало ИА Nation News.

Оценки критиков оказались чуть выше среднего. Кинолента с актрисой Эммой Стоун в главной роли получила 71% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes на основании 55 рецензий. Критики сервиса IMDb оценили фильм чуть выше — 7,4 балла на основе 58 отзывов.

Большинство кинообозревателей согласились, что сильной стороной картины оказалась актерская работа Стоун, которая «тащила на себе» весь фильм. Также им понравился визуал, особенно работа дизайнера по костюмам.

Серьезным недостатком кинокритики посчитали возрастные ограничения, которые наложила студия Disney. Они мешают полноценному развитию центрального антигероя — Круэллы. Кроме того, обозревателям не понравилась структурная хаотичность, из-за которой фильм рисковал «развалиться». Все сюжетные лакуны режиссеры попытались скрыть с помощью яркой мишуры, заметили кинообозреватели.

Российская премьера «Круэллы» пройдет 3 июня. Цифровой релиз на Disney+ запланирован на 28 мая.