Фильм «Конек-Горбунок» стал лидером российского кинопроката

Российский фильм «Конек-Горбунок» возглавил кинопрокат в минувшие выходные. Картине Олега Погодина удалось собрать 285 миллионов рублей за период с 18 по 21 февраля.

Согласно данным портала kinobusiness.com, с 18 по 21 февраля «Конек-Горбунок» собрал в прокате 285 миллионов рублей. Лента стала лидером российского кинопроката. Фильм снят по мотивам одноименной сказки Петра Ершова. Сюжет разворачивается вокруг юноши Ивана и его Конька-Горбунка.

На второй строчке по количеству кассовых сборов оказалась комедийная мелодрама «Родные». Фильм Ильи Аксенова вышел на большие экраны 11 февраля и собрал 84,5 миллиона рублей за выходные. Замкнул тройку лидеров американский мультфильм «Душа». Российские зрители увидели ленту 21 января. За минувшие выходные анимационной картине удалось собрать 67,1 миллиона рублей.

Ранее продюсер фильма «Конек-горбунок» Сергей Сельянов признался, что мечтал об экранизации сказки около 20 лет. По его словам, снять фильм раньше было нельзя, так как у кинематографа не было возможностей для реализации такого проекта.