Фильм «Конек-Горбунок» купили для показа в Северной Америке

Российский фильм «Конек-Горбунок» увидят зрители в Северной Америке. Права на показ приобрела компания Grindstone Entertainment Group.

Как сообщила пресс-служба «Роскино», договор был подписан в рамках онлайн-кинорынка Key Buyers Event. Об этом написало РИА «Новости».

«Кинокомпания СТВ совместно с дистрибьютором Luminescence объявила о крупной сделке по проекту „Конек-Горбунок“. Компания Grindstone Entertainment Group (Lionsgate) приобрела североамериканские права на фильм», — сказано в сообщении пресс-службы.

Картина «Конек-Горбунок» — это экранизация одноименной сказки Петра Ершова. В центре сюжета Иван и его верный друг Конек-Горбунок. В фильме снялись Антон Шагин, Михаил Ефремов, Паулина Андреева.

Для создания 3D-образа Конька-Горбунка в работе участвовал актер Павел Деревянко. Авторы использовали его мимику, движения, голос. В российский прокат «Конек-Горбунок» вышел 18 февраля.

Третий международный рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event, прошел в онлайн-формате с 8 по 10 июня. В нем приняли участие свыше 400 игроков кинорынка из более чем 80 стран.

В мае стало известно, что Netflix купил для показа российский фильм «Майор Гром».