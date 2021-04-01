Фильм «Кавказская пленница» скрыл в себе загадку

Премьера комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» прошла ровно 54 года назад, 1 апреля 1967 года. Загадку успеха этого фильма до сих пор так никто и не разгадал, заявил историк кино, действительный член киноакадемий «Золотой орел» и «Ника» Валерий Фомин.

«Загадку успеха этой комедии до сих пор так никто и не разгадал, хотя многие пытались, но у них так ничего и не получилось. Это просто какая-то божья тайна», — привело его слова ИА Nation News.

Фомин напомнил, что романс «Я помню чудное мгновенье» был написан много лет назад, но его поют до сих пор. Он ничем особо не отличается от подобных ему музыкальных сочинений, но его помнят и сейчас, а многие другие произведения забыли. То же самое произошло и с «Кавказской пленницей».

Далеко не все фильмы Гайдая завоевали такую популярность, как эта комедия, хотя их снимал тот же режиссер. «Кавказская пленница» оказалась скрепом для нескольких поколений народов бывшего СССР. Фильм соединил поколения и разные социальные группы.

Историк кино назвал Гайдая великим, прекрасным, талантливым и уникальным режиссером. Тем не менее в успехе кинокартины лежит некая тайна.

«Иначе ее давно бы уже разгадали и штамповали бы такие комедии как колбасу», — допустил Фомин.

Когда «Кавказская пленница» вышла на советские киноэкраны, она побила все рекорды по посещаемости. Несмотря на это каждый год появляются все новые зрители. Суммарно за 54 года ленту посмотрели миллиарды раз.