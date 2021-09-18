Фильм «Искушение» Пола Верховена не покажут в кинотеатрах России

Министерство культуры России отказало в выдаче разрешения на показ фильма Пола Верховена «Искушение». Соответствующий приказ за подписью заместителя министра Сергея Обрывалина опубликован на сайте ведомства.

Номинированную на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля картину в Россию привезла компания Capella Film. Отказ для показа фильма в кинотеатрах в Министерстве культуры объяснили правилами выдачи прокатных удостоверений.

Сюжет картины рассказывает об итальянской монахине, живущей в эпоху Возрождения. В монастыре она влюбляется в послушницу, и ее начинают одолевать эротические видения. Когда про одолевающие монахиню чувства узнали все, ее обвинили в одержимости дьяволом.

Изначально планировалось, что фильм должен был выйти в прокат 7 октября.

Это не первый отказ, который компания-прокатчик Capella Film получила от Министерства культуры России. Как напомнила «Фонтанка», ранее ведомство запретило к показу в кинотеатрах фильм «Неудачный трах, или Безумное порно», получивший главный приз Берлинского кинофестиваля. Когда прокатчик поменял название на «Безумное кино для взрослых» и внес цензурные правки, фильм к прокату допустили. Он вышел в кинотеатрах 16 сентября.