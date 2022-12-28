Культура 28 декабря 2022, 17:07 Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вошел в список лучших новогодних фильмов

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Самый известный новогодний фильм режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» вошел в список лучших новогодних фильмов. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала в беседе с Nation News, что отечественная классика всегда будет популярна.

По словам Немоляевой, творение Рязанова является шедевром и никогда не потеряет своей актуальности.

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Отмечается, что список с фильмами обнародовал журнал The Hollywood Reporter. Туда вошло 12 кинокартин.

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