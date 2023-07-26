Культура 26 июля 2023, 10:35 Фильм глазами кота начали снимать в Петербурге

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В Петербурге снимают короткометражный фильм о первого лица, вернее, морды. Потому что главное действующее лицо в нем — кот Василий. Именно его глазами зритель и увидит все события, рассказал «Петербургский дневник».

Фильм снимают по книге Кристины Кретовой «Книга-котострофа: Кот и Новый год! Полезные сказки». История рассказывает о семье, в которой живет мама с дочкой и котом. Но потом в их жизни появляется новый человек — поклонник женщины, и все меняется.

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Это будет добрый новогодний фильм, который собираются показать в классических кинотеатрах Петербурга и на онлайн-площадках. В картине приняли участие петербургские актеры. А вот на роль Василия взяли непрофессионала. Его вообще сыграла кошечка по имени Бася, но ради роли она согласилась примерить мужской образ.

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