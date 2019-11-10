Фильм «Дылда» стал лучшим среди полнометражных на Женевском кинофестивале

Главный приз в номинации «Лучший полнометражный фильм» получила российская драма Кантемира Балагова. Режиссер смог показать жизнь двух подруг, которые пережили войну и пытаются научиться жить в мирное время.

«Это очень сильная картина от весьма молодого режиссера, который обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении», — процитировал сайт GIFF судей Женевского кинофестиваля.

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Жюри отметило, что Василиса Перелыгина и Виктория Мирошниченко «превосходно исполнили свои роли». Они потрясающе передали эмоции своих героинь.

Картина «Дылда» — второй в фильмографии Кантемира Балагова. Впервые лента была показана в конкурсной программе «Особый взгляд» в рамках 72-го кинофестиваля в Каннах. Там «Дылде» отдали сразу два приза: за лучшую режиссерскую работу и «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме». Последнее — это приз FIPRESCI (международной федерации кинопрессы).