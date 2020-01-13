Фильм «Дылда» не попал в список номинантов на «Оскар»
Стали известны все номинанты на 92-ю церемонию вручения премии «Оскар». В прямом эфире Академия кинематографических искусств и наук объявила, какие картины и актеры поборются за почетную награду в 2020 году. Российский фильм «Дылда» Кантемира Балагова в число номинантов не попал.
Российская картина «Дылда» не вошла в список номинантов. Она претендовала на место в категории «Лучший международный фильм», но не оказалась в числе четырех финалистов. В этой номинации борьбу за награду продолжат картины «Тело Христово», «Страна меда», «Отверженные» и «Паразиты».
Кроме фильма Кантемира Балагова, в список финалистов не попал и российский мультфильм «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита.
Стали известны имена тех, кто продолжит борьбу за «Оскар» в номинации «Лучший актер». Это Антонио Бандерас за фильм «Боль и слава», Леонардо Ди Каприо за главную роль в картине «Однажды в... Голливуде», Адам Драйвер за «Брачную историю», Хоакин Феникс за роль «Джокера» а также Джонатан Прайс, который сыграл в ленте «Два Папы».