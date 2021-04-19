Фильм «Чернобыль» стал лидером российского кинопроката в выходные

Фильм «Чернобыль», режиссером которого является Данила Козловский, стал лидером российского кинопроката в минувшие выходные, написал портал kinobusiness.com.

Впервые ленту показали на большом экране 15 апреля. Со дня премьеры и до 18 апреля картина собрала кассу в 166,8 миллиона рублей.

Главным героем фильма является молодой человек, работающий пожарным на атомной станции в Припяти. Он старается не допустить второго взрыва в Чернобыле. Роль первого плана исполнил Козловский. Помимо прочего, в фильме сыграли Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и Равшана Куркова, сообщила «Газета.ru».

Второе место по сборам заняла экранизация компьютерной игры «Мортал Комбат» с 153,6 миллиона рублей. На третьем месте лента «Властелин колец: Братство кольца» 2001 года — 49,1 миллиона рублей.