Культура 10 января 2023, 15:09 Фильм «Чебурашка» получит продолжение Режиссер Дьяченко пообещал снять продолжение «Чебурашки» Кинопоиск

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Режиссер самого кассового фильма в российском кинопрокате Дмитрий Дьяченко пообещал снять продолжение «Чебурашки». Об этом он рассказал в интервью «Газете.ru».

«Стоит ждать», — сказал он, отвечая на вопрос о продолжении.

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Режиссер признался, что не ожидал такого успеха. По его словам, команда сняла отлично кино, именно поэтому оно так понравилось зрителям.

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Дьяченко отметил, что кассовые сборы ленты подсчитывались не с 1 января, а с 23 декабря. Ведь именно с этого времени «Чебурашка» вышел в ограниченный прокат.

Ранее стало известно, что фильм побил рекорд «Холопа» Клима Шипенко по сборам и заработал 3 082 245 827 рублей. В «Чебурашке» снимались такие актеры как Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Гармаш, Полина Максимова и другие. Мультипликационного героя озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Кинокритик Сергей Сычев предположил, что фильм соберет и больше четырех миллиардов. При этом он назвал одним из факторов успеха «Чебурашки» отсутствие серьезной конкуренции.