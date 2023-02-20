Культура 20 февраля 2023, 14:27 Фильм «Чебурашка» показали в венгерском кинотеатре Banki.loans: в Будапеште показали «Чебурашка» на русском языке с субтитрами Unsplash

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Посетителям кинотеатра «Урания» в Будапеште показали фильм «Чебурашка». Об этом сообщили журналисты издания Banki.loans.

По их данным, зрители смотрели ленту на русском языке. Для удобства прокатчики включили венгерские субтитры.

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Число зрителей представители издания не уточнили.

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По информации Banki.loans, показ состоялся 10 февраля. Также авторы материала отметили, что билеты на тот сеанс раскупались достаточно активно. Представители кинотеатра отметили, что подумывают над повторным прокатом.

«Урания» считается главным кинотеатром Будапешта. «Чебурашку» показали в одном из больших залов — на 430 человек.

Также журналисты издания отметили, что этот фильм покажут и в странах Ближнего Востока. Премьеры запланированы на март. География показа не уточняется.

В российских кинотеатрах «Чебурашку» показывают с начала января. За короткий срок лента стала лидером по сборам и обогнала западный фильм «Аватар-2».