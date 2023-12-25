25 декабря 2023, 23:29
Фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение
Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму «Брат 3»
Фильму «Брат 3» режиссера Валерия Переверзева дали прокатное удостоверение. Об этом сообщили на сайте открытых данных Минкульта РФ.
Проект получил возрастное ограничение «18+». Премьеру назначили на 17 января 2024 года.
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«Брат 3» стал дебютным полнометражным фильмом Переверзева. Съемки проекта проходили в Тамбове и Москве.
До этого премьеру фильма запланировали на 18 ноября в московском кинотеатре «Октябрь», однако картина не получила прокатное удостоверение. По словам продюсера Владислава Пастернака, Минкультуры России не успело его выдать. Он объяснил, что требования к российскому кино очень высокие и подготовка документов отнимает много времени.
Ранее Актер Виктор Сухоруков, который сыграл одну из главных ролей в фильмах «Брат» и «Брат 2» заявил, что не будет смотреть «Брат 3». По его словам, продолжение киноленты является пошлым и циничным уровнем, поэтому недостойно его внимания. Он отметил, что подобное кино следует оценить специальным ведомствам.
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