Культура 09 сентября 2023, 22:28 Фильм «Бедные-несчастные» получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Жюри Венецианского фестиваля удостоило «Золотым львом» фильм «Бедные-несчастные» unsplash.com

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Фильм «Бедные-несчастные» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса удостоили главной наградой Венецианского кинофестиваля «Золотой лев». Такое решение приняло международное жюри, сообщил ТАСС.

В картине показана история молодой женщины Беллы Бакстер, которую ученый Годвин Бакстер вернул к жизни. Его роль исполнил американский актер Уилльям Дефо. Главную роль в фильме сыграла Эмма Стоун. Сама она не смогла приехать в Венецию из-за забастовок в Голливуде.

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В 2018 году кинолента Лантимоса «Фаворитка» была удостоена особого приза жюри на Венецианском кинофестивале.

Лучшими актерами этого мероприятия в 2023 году стали американцы Кейли Спейни и Питер Сарсгаард. Их наградили Кубком Вольпи.