Культура 07 августа 2023, 18:33 Фильм «Баба Яга спасает мир» стал лидером российского кинопроката Фильм «Баба Яга спасает мир» возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедшие выходные Кинопоиск

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Российская кинокомедия «Баба Яга спасает мир» режиссера Карена Захарова возглавила прокат в России и СНГ за минувшие выходные, собрав 97,2 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт Kinobusiness.

Главную роль в картине исполнила Людмила Артемьева. Также в фильме снялись Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Александр Ильин и другие. По сюжету Баба Яга отправляется в город на поиск дивноцвета — мощнейшего оружия волшебников. Там она знакомится с современным миром.

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На втором месте рейтинга расположился фильм «Мег 2: Бездна» с Джейсоном Стейтемом. За уик-энд он собрал 50,5 миллиона рублей. На третьей строчке — еще одна российская лента «За Палыча!», собравшая более 45 миллионов рублей за прошедшие выходные. Четвертое место занял фильм «Барби», собрав 42 миллиона рублей. Пятая строчка — за драмой «Жанна Дюбарри» (почти 40 миллионов рублей).

Два фильма из списка — «Мег 2: Бездна» и «Барби» — в России и Белоруссии еще не вышли, их сборы указаны только по странам СНГ.