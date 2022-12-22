Культура 22 декабря 2022, 14:47 Фильм «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона не получит режиссерскую версию

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Продюсер фильма «Аватар: Путь воды» Джон Ландау в разговоре с изданием Polygon рассказал, что кинокартина не получит режиссерскую версию.

Ранее Джеймс Кэмерон сообщал, что помимо стандартной версии сиквела «Аватара» выйдет режиссерская версия длительностью в шесть часов.

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«У студии не хватает отснятого материала на расширенный вариант. Кроме того, недостаточно денег на дополнительные спецэффекты и CGI, отметил Ландау», — процитировало РИА ФАН Ландау.

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Продюсер отметил, что трехчасовая версия фильма тоже хорошо раскрывает нюансы сюжета.