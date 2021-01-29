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    29 января 2021, 08:28

    Фильм Андрея Кончаловского вошел в лонг-лист «Оскара»

    Анастасия Калинина

    Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» появился в лонг-листе номинантов премии «Оскар». Информация об этом появилась на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.
    Фильм Андрея Кончаловского вошел в лонг-лист «Оскара»

    Всего в номинации «Международный художественный фильм» представлены 93 картины. Лесото, Суринам и Судан подали заявки на участие впервые.

    Чтобы принять участие в конкурсе, фильмы в этой категории должны быть продолжительностью более 40 минут. А еще они не должны быть сняты в США. Как минимум половина диалогов в фильмах должны быть не на английском языке.

    Шорт-лист, в который войдут 15 картин, киноакадемия объявит 9 февраля.

    Кинокритик Станислав Тыркин считает, что фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» запросто может завоевать премию «Оскар». Он известен на Западе. Также в его фильме есть человеческая история, которая ценится на подобных премиях.

    В конце января Кончаловский получил «Золотого орла» как лучший режиссер. Фильм «Дорогие товарищи!» уже признан лучшим на фестивале «Спутник над Польшей». Более того, журнал «КиноРепортер» назвал картину главным фильмом года, а жюри Венецианского кинофестиваля присудило фильму спецприз.

    Сюжет фильма «Дорогие товарищи!» основан на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске. В центре картины — забастовка на городском заводе и требования людей снизить цены на продукты и поднять зарплаты. Главную роль сыграла жена Кончаловского Юлия Высоцкая.