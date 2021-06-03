Фильм Алексея Германа-младшего поедет в Канны

Фильм режиссера Алексея Германа-младшего «Дело» попал в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, написала газета «Петербургский дневник».

Фильм рассказывает о судьбе преподавателя вуза, который отстаивает свои идеалы в провинциальном городке.

«Фильм снимался в одной декорации под Петербургом. Там задействованы такие актеры, как Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Роза Хайруллина, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова также сыграла там важную роль. Собственно говоря, картина выйдет во многих странах мира», — рассказал режиссер.

Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля.