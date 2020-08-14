Фильм «47 ронинов» получит продолжение

Над кинокартиной трудятся сотрудники студии Universal 1440 — подразделения Universal Pictures. Жанр — фэнтезийный боевик.

Режиссерское кресло занял Рон Юань, который сыграл в фильме «Мулан», отметила «Комсомольская правда». Он заявил, что невероятно счастлив и горд предоставить Universal фильм, в котором смешает боевые искусства, ужасы и киберпанк.

Вторая часть «ронинов» не станет сиквелом. Сюжет будет основываться на событиях, произошедших спустя 300 лет после истории в первой части фильма.

Премьерные показы «47 ронинов» представит стриминговый сервис Netflix. Названия у будущей части киноленты пока нет.

Фэнтези-драма «47 ронинов» основана на японском народном предании о 47 самураях, которые дали клятву отомстить за смерть своего господина. Первая часть картины вышла в 2013 году, но провалилась в прокате. Продюсеры не смогли отбить потраченные 170 миллионов долларов. Помимо Ривза в фильме снялись Хироюки Санада, Таданобу Асано и Рик «Зомби-бой» Дженест, покончивший с собой два года назад.