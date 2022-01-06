Кинокритики выбрали лучший фильм 2021 года

Фильм режиссера Ясмилы Жбанич «Куда ты идешь, Аида?» получил самое большое количество положительных рецензий от кинокритиков среди всех картин 2021 года. Об этом сообщил сайт — агрегатор отзывов Metacritic.

В итоговый список вошло 50 фильмов, вышедших на экраны с 1 января по 31 декабря 2021 года, показанных хотя бы в одном кинотеатре США и получивших не менее семи отзывов профессиональных кинокритиков.

Фильм «Куда ты идешь, Аида», собрал в общей сложности 97 баллов. Как сообщила «Газета.ru», картина рассказывает о переводчице ООН, которая пытается вытащить семью из охваченной войной Сребреницы.

В первую десятку также вошли документальный фильм режиссера Ахмира Томпсона о культурном фестивале в Гарлеме 1969 года «Лето соула», картина «Рокс» Сары Гаврон о девочке-подростке, которая заботится о младшем брате, добрая сказка «Маленькая мама» Селин Сьяммы о маленькой девочке, которая заводит подругу с именем своей матери, а также «Это не похороны, это — воскресение» режиссера Лемоханга Джеремайи Мозеза о живущей в Южной Африке пожилой женщине, которая встала на защиту местного кладбища.