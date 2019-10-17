Филиппу Киркорову подарили огромную рыбу на концерте в Коми

Певец Филипп Киркоров приехал с концертом в город Печора республики Коми. Там ему подарили огромную семгу. Фотографию подарка Киркоров разместил в своем Instagram.

Также он поблагодарил главу Печерского муниципального района Наталью Паншину «за невероятный прием, внимание и этот памятный подарок». Исполнитель назвал презент необычным и очень ценным.

Подписчикам Киркорова идея с подарком понравилась. Одного из них заинтересовало, сколько весит рыба. Комментатор предположил что «не меньше 20» килограммов.

«При таком темпе гастролей семга пригодится», — добавила другая пользовательница.

Певец побывал в Печоре с туром «Цвет настроения». Он приехал в город на личном спецвагоне из Усинска, где давал концерт за день до этого.

В прошлом месяце Киркоров рассказал том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок. По словам музыканта, он придерживается диеты Майи Плисецкой под названием «Не жрать».

«Без плюшек, без шоколадок, без всего того, что я очень люблю. Без газированных напитков», — сообщил он подробности.