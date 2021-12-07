Филипп Киркоров подаст встречный иск из-за дела о неуплаченных штрафах

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил «360», что они не понимают, о каких неоплаченных штрафах идет речь. Певец собирается в суде бороться за свою репутацию.

«Мы с Филиппом сегодня еще раз обсуждали историю с якобы неоплаченными штрафами. Во-первых, непонятно, откуда они взялись, поскольку в мае этого года все квитанции были оплачены, и новых не поступило», — сказал «360» звездный юрист.

Он отметил, что даже если и были штрафы, то возникает вопрос, по какому адресу направляли квитанции.

Также Филипп Киркоров о предстоящем суде по поводу неоплаченных штрафов узнал из СМИ. Адвокат заявил, что уведомления о слушаниях артист не получал.

«За эти нарушения и нанесенный вред репутации артиста вполне можно подавать встречный иск истцу, а заодно и тем СМИ, которые первыми опубликовали непроверенную информацию», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

Ранее в Таганском суде Москвы сообщили, что на Филиппа Киркорова составлено 90 протоколов за неуплату штрафов за нарушение ПДД. По каждому из составленных сотрудниками дорожной полиции протоколу шоумену грозит штраф в двукратном размере от невыплаченной суммы, арест на 15 суток или же исправительные работы сроком до 50 часов. Судебные слушания назначены на 14 декабря.