Филипп Янковский получил приз за роль в «Иване Денисовиче» на фестивале в Локарно

Актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d’Oro за главную роль в фильме «Иван Денисович» на фестивале в Локарно. Об этом сообщила пресс-служба ВГТРК.

«Итоги кинофестиваля будут подведены в субботу, но уже стало известно, что исполнитель главной роли в фильме Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d’Oro 2021», — сообщили в пресс-службе.

Мировая премьера фильма «Иван Денисович» состоялась вечером 13 августа. Картина снималась по мотивам знаменитого произведения Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», которое описывает день из жизни заключенного советского человека в лагере. Режиссером фильма стал Глеб Панфилов. Он специально общался с вдовой писателя, которая поддержала идею экранизации и режиссерских ходов.

На фестивале в Локарно картину представили сам Глеб Панфилов, его супруга Инна Чурикова и актер Филипп Янковский, сын легендарного советского актера Олега Янковского. Он исполнил роль Ивана Шухова, пленного советского солдата, который после освобождения от немцев попал в советский лагерь. Вместе с другими он строит будущий завод-гигант космической промышленности.

Филипп Янковский отметил, что для него было огромным счастьем работать с таким потрясающим режиссером, как Глеб Панфилов. Он признался, что посвятил эту непростую роль своей матери. Фильм Панфилова выйдет в российский прокат 23 сентября 2021 года.